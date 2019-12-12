Yozgat merkezli fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat merkezli fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yozgat merkezli fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Yozgat ve Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın 5 zanlı gözaltına alındı.

Yozgat merkezli fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Yozgat ve Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın 5 zanlı gözaltına alındı.


Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesinde 4, Ankara'da 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, zorlamak" suçundan H.G, H.A.D, B.G, Y.B. ve F.U. gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 5 kadın ile fuhuş yapan 15 kişi emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kadın ve fuhuş yapan 15 kişi serbest bırakıldı, biri kadın 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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