Yozgat merkezli operasyonda 5 DEAŞ şüphelisine tutuklama - Son Dakika
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Yozgat merkezli operasyonda 5 DEAŞ şüphelisine tutuklama

24.05.2022 11:57
Yozgat merkezli operasyonda 5 DEAŞ şüphelisine tutuklama

YOZGAT merkezli 6 ilde, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

YOZGAT merkezli 6 ilde, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün silahlı eylemlerine katıldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Yozgat merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Çorum'daki eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Yozgat merkezli operasyonda 5 DEAŞ şüphelisine tutuklama
Yozgat merkezli operasyonda 5 DEAŞ şüphelisine tutuklama
Yozgat merkezli operasyonda 5 DEAŞ şüphelisine tutuklama
YORUMLAR
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Jandarmadan Yozgat merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: 5 tutuklu Jandarmadan Yozgat merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: 5 tutuklu Irak'ta DEAŞ saldırısı: 7 ölü, 10 yaralı Irak'ta DEAŞ saldırısı: 7 ölü, 10 yaralı
Kaynak: DHA

İl Jandarma Komutanlığı, Yozgat, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat merkezli operasyonda 5 DEAŞ şüphelisine tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat merkezli operasyonda 5 DEAŞ şüphelisine tutuklama - Son Dakika
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