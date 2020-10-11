Yozgat Milletvekili Başer, Çayıralan'da yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Çayıralan ilçesinde grup köy yollarında yapılan asfalt çalışmaların inceleyerek, yetkilerden bilgi aldı.

Konuklar beldesi - Günyayla köyü arasında, bitümlü sıcak karışım asfalt yol çalışmalarını inceleyen Başer, köylerin yol standardını yükselterek, vatandaşın daha rahat yolculuk yapmalarını için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Başer, AK Parti'nin laf üreten değil, icraat yapan bir parti olduğunu vurgulayarak, "Köy yollarımızın kalitesini yükseltmek için sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Burada da yaptığımız sıcak asfaltımız Çayıralan ilçemize ve Konuklar kasabasında yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Çayıralan'ın köylerinde kilit taş yapımında önemli bir ivme yakaladıklarını aktaran Başer, "2020 yılı sonu itibarıyla 6 köyümüzün kilit taş problemini yüzde 100 oranında çözmüş olacağız. Diğer köylerimizde de çalışmalar aralıksız devam edecek. Hiçbir vatandaşımızın ayağı çamura değmeyecek." diye konuştu.