Yozgat Milletvekili Başer mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, muhtarların demokrasinin kılcal damarları olduğunu söyledi.

Milletvekili Başer, beraberinde Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ile Yozgat Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret etti.

Muhtarlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Başer, vatandaşın en rahat ulaştığı kişilerin muhtarlar olduğunu belitti.

Başer, muhtarlıkların 24 saat halka hizmet veren makamlar olduğunu vurgulayarak, "Belediye başkanımız sizlere güzel bir mekan tahsis etti. Buralar bizim halka açılan kapımızdır. Vatandaş dara düştüğünde en yakında sizlere ulaşmaktadır. Cumhurbaşkanımız muhtarları önemsiyor. Muhtarlar AK Parti iktidarında gerçek kimliğine, önemli sosyal haklara kavuşmuştur. AK Parti laf değil, hizmet üretiyor. Milletvekili olarak biz de her zaman muhtarlarımızın yanındayız." dedi.

Daha sonra muhtarlar mahallelerinde yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdi. Milletvekili Başer ve Belediye Başkanı Köse, talepleri not alarak çözümü konusunda gerekeni yapacaklarını belirtti.

Muhtarlar, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Başer ve beraberindekilere teşekkür etti.