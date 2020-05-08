Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, video konferans ile toplantı yaptı - Son Dakika

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul müdürleriyle video konferans toplantısı yaptı.

Toplantıda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, Liseye Geçiş Sınavı (LGS), Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YKS) süreçlerinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Maske üretimi, vefa sosyal destek gruplarının faaliyetleri, canlı dersler, öğrencilerin EBA ve EBA TV'ye erişimi ile öğretmenlere yönelik uzaktan eğitim faaliyetlerinin de görüşüldüğü toplantıda Yazcı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp sorunları dinledi.

Yazıcı, öğrencilere yönelik test, ders videosu gibi materyaller hazırlanmasını, özellikle dezavantajlı öğrencilerin kazanım elde etme süreçlerinin takip edilmesini, veli ve öğrencilerin şube rehber öğretmenlerince telefonla aranarak rehberlik yapılmasını ve destek olunmasını istedi.