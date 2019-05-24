Son Dakika Haberleri: Yozgat MSB Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

Yozgat MSB Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

7 saat önce

MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit olduMilli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden operasyonlarda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden operasyonlarda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Irak kuzeyinde devam eden operasyonlar esnasında 24 Mayıs 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ile atış altına alınmıştır. Bölgede hava destekli operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Irak kuzeyinde Serabetin Üs Bölgesi Kuzu Gediği Mevkiinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün acı haberi, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin Yeşiltepe Mahallesinde oturan ailesinin evine giden askeri yetkililer, acı haberi verdi. 5 çocuğundan birini kaybeden anne Güllü Köklü, gözyaşlarına boğuldu. Eşi 12 yıl önce ölen Güllü Köklü'yü, diğer yakınları teskin etmeye çalıştı. 1 yıl önce göreve başlayan şehit Mehmet Köklü'nün baba evinin balkonuna ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesinin, yarın ilçede düzenlenecek cenaze töreni ardından toprağa verileceği belirtildi.
Yozgat MSB Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:27 Kaynak: DHA
Irak, Güncel
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