Son Dakika Haberleri: Yozgat Osb Yeşillendiriliyor

Yozgat Osb Yeşillendiriliyor

6 dakika önce

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) firmaların desteği ile 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Yozgat Osb Yeşillendiriliyor, System.String[]
Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) firmaların desteği ile 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Yozgat Organize Sanayi Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk, "Daha yeşil bir OSB" sloganı ile firmaların desteğiyle 2 bin 500 fidan temin ettiklerini belirtti.

Öztürk, OSB yerleşkesi içerisinde daha önceden tespit edilen ve yeşil alan olarak belirlenen bölgelere OSB Müdürlüğü çalışanları tarafından ağaçlandırma çalışması başlattıklarını anlattı.

OSB'de faaliyet gösteren firmaların destek verdiğini aktaran Öztürk, "Bölgemiz kurulduğu günden bu yana çevrecilik vizyonundan asla taviz vermemiştir. Bu hususta ağaçlandırma alanları oluşturulmuş ve binlerce fidan toprakla buluşmuştur. Şimdi de bölgemizin daha önce de yeşil alan olarak belirlenen yerlerine fidanlarımızı dikiyoruz. Bölgemizin çehresine güzellik katacak bu uygulamalar hız kesmeden devam edecektir. Yeşille barışık, doğa ile dost bir OSB kurmak genel hedeflerimiz arasındadır." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:10 Kaynak: AA

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