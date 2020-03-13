Yozgat otogarında tatil yoğunluğu - Son Dakika
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Yozgat otogarında tatil yoğunluğu

6 saat önce

Yozgat otogarında tatil yoğunluğuYOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi üzerine öğrenciler memleketlerine gitmek için otogara akın etti.

Yozgat otogarında tatil yoğunluğu

YOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi üzerine öğrenciler memleketlerine gitmek için otogara akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından ilkokul, lise ve üniversitelerin alınan tedbirler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 hafta tatil edilmesi üzerine öğrenciler, otogara akın etti. Otobüs firmalarının internet sitelerinden, yoğunluk nedeniyle bilet alamayan öğrenciler, memleketlerine gidebilmek için yoğun çaba sarf etti.

Yozgat otogarında bilet almak için kuyruğa giren öğrenciler, internet üzerinden bilet bulamadıkları için otogara geldiklerini ve buldukları ilk biletle memleketlerine döneceklerini söyledi.

Yozgat otogarında tatil yoğunluğu

Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:11 Kaynak: DHA
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