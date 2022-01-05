Üye Girişi
Yozgat OTONOMİ projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika

Yozgat OTONOMİ projesi hayata geçiriliyor

05.01.2022 15:59
Yozgat OTONOMİ projesi hayata geçiriliyor

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, bölgenin ticari hayatına büyük katkı sağlayacak özel sektör yatırımı olan Yozgat OTONOMİ projesinin hazır hale geldiğini söyledi.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, bölgenin ticari hayatına büyük katkı sağlayacak özel sektör yatırımı olan Yozgat OTONOMİ projesinin hazır hale geldiğini söyledi.

Proje sahipleriyle bir restoranda basın toplantısı düzenleyerek çalışmalar hakkında bilgi veren Çelik, Yozgat OTONOMİ'nin 100 bin metrekare alanda 80 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını belirtti.

Çelik, OTONOMİ'nin Yozgat'ta özel sektör tarafından bugüne kadar yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu dile getirerek, "500 milyon lira değerindeki proje içerisinde 300 iş yeri, AVM, otel yer alıyor. 2 bin kişinin istihdamının planlandığı proje tamamlandığında sadece Yozgat değil çevre iller ve ilçelere de katkı sağlayacak. Bu dönemde böyle bir yatırıma kalkışmak gerçekten çok önemli. Yatırımı yapan İsa ve Uğur Tuncer kardeşlere teşekkür ediyorum. Projenin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yatırımcı Uğur Tuncer de projenin Yozgat-Sorgun arasında E-88 kara yolu kenarında uygulanacağını ifade ederek, "Mart ayı içerisinde inşaat çalışması başlayacak ve 18 ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak. Amacımız Yozgat ekonomisine katkı sunmaktır." diye konuştu.

Basın toplantısına yatırımcılardan İsa Tuncer ve proje ekibi katıldı.

YORUMLAR
500

Sinan Çelik, Ticaret, Yozgat, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat OTONOMİ projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika


Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen ağır geçiyor Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen ağır geçiyor         
15:53
Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor         
15:23
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor         
13:13
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39

Son Dakika Haberleri
15:55 Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular
15:55 Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?
15:43 Alkole yüzde 43 zam geldi! En ucuzu 229 TL
15:38 Besle kargayı oysun gözünü! Önce iyileştirdi sonra bıçaklandı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye gülümseten hediye
15:24 Christian Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor
15:22 Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor
15:21 AVM'de akılalmaz kaza! Arkadaşıyla şakalaşırken kafası yürüyen merdivene sıkıştı
15:20 Japon balıkları araba kullanmayı öğrendi
15:15 Arkadaşıyla şakalaşırken kafasını yürüyen merdivene sıkıştırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 16:05:33. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat OTONOMİ projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement