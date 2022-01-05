Yozgat OTONOMİ projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, bölgenin ticari hayatına büyük katkı sağlayacak özel sektör yatırımı olan Yozgat OTONOMİ projesinin hazır hale geldiğini söyledi.

Proje sahipleriyle bir restoranda basın toplantısı düzenleyerek çalışmalar hakkında bilgi veren Çelik, Yozgat OTONOMİ'nin 100 bin metrekare alanda 80 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını belirtti.

Çelik, OTONOMİ'nin Yozgat'ta özel sektör tarafından bugüne kadar yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu dile getirerek, "500 milyon lira değerindeki proje içerisinde 300 iş yeri, AVM, otel yer alıyor. 2 bin kişinin istihdamının planlandığı proje tamamlandığında sadece Yozgat değil çevre iller ve ilçelere de katkı sağlayacak. Bu dönemde böyle bir yatırıma kalkışmak gerçekten çok önemli. Yatırımı yapan İsa ve Uğur Tuncer kardeşlere teşekkür ediyorum. Projenin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yatırımcı Uğur Tuncer de projenin Yozgat-Sorgun arasında E-88 kara yolu kenarında uygulanacağını ifade ederek, "Mart ayı içerisinde inşaat çalışması başlayacak ve 18 ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak. Amacımız Yozgat ekonomisine katkı sunmaktır." diye konuştu.

Basın toplantısına yatırımcılardan İsa Tuncer ve proje ekibi katıldı.