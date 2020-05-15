Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Arslan'dan tel kurdu uyarısı - Son Dakika

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, şeker pancarı tarlalarında görülen tel kurduna karşı üreticileri uyardı.



Arslan, kooperatif olarak çiftçilerle sürekli arazi kontrolleri yaptıklarını ve bu kontrollerde pancar tarlalarında bir metrekarede 4-5 adet tel kurduna (Agriotes lineatus ) rastlandığını kaydetti.

Tel kurtlarının erginlerinin türüne bağlı olarak 7-30 milimetre uzunlukta, açık kahverengiden siyaha kadar değişen renklerde bulunduğunu aktaran Arslan, şu bilgileri verdi:

"Vücutları uzun ve yassıdır. Tel kurtları, farkına varılması ve mücadelesi zor böceklerden biridir. Tel kurtlarının çimlenme, filiz oluşumu ve gelişimi döneminde başlayan zararları gelişmenin ileri dönemlerinde de devam eder. Çimlenmekte olan tohumların ve genç pancar bitkilerinin toprak altı akşamlarının kısmen veya tamamen larvalar tarafından yenilmesi, çıkış kayıplarına yol açar. Bu da yüksek verim kayıplarına neden olur."

Tel kurdunun mücadelesinin kimyasal yollarla olacağını vurgulayan Arslan, çok fazla zaman geçmeden arazilerin kontrol edilmesi ve mücadeleye başlanması gerektiğini belirtti.