Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Arslan'dan çiftçiye uyarı - Son Dakika

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, üreticileri zirai dona karşı uyardı.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat'ta önceki günlerde hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesinden dolayı şeker pancarı ve mısırın olumsuz etkilendiğini söyledi.

İyi bir besleme ile don zararlarının atlatılabileceğini vurgulayan Arslan, "Geceleri hava sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi sonucu şeker pancarında ve mısırda don meydana gelmiştir. Don vakasından etkilenen pancarlar iyi bir besleme ile düzelebilir. Bunun için aminoasit, bakteri ve bor içerikli sıvı gübrelerin kullanımı bitkiyi stresten koruyacaktır. Dondan etkilenen pancar tarlalarına kesinlikle ilaç atmayalım. Meteoroloji uyarılarını dikkate alıp, don vakaları olacağı zaman don olmadan 2 gün önce ve dondan 2 gün sonrasına kadar ilaçlama yapmamaya dikkat edelim." dedi.