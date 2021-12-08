Yozgat POMEM'de 27. eğitim dönemi başladı - Son Dakika

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) 27. eğitim dönemi düzenlenen törenle başladı.

POMEM Konferans Salonu'nda yapılan törenin açılışında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan ve ilk dersi veren Yozgat Valisi Ziya Polat, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Polis adaylarına seslenen Polat, "Öncelikle giydiğiniz üniformaya saygınız olacak ve çok seveceksiniz. Bu üniforma için gerektiğinde sizden öncekiler gibi toprağa düşmeyi, şehit olmayı, o imanı, o inancı içinizde yaşayacaksınız ve yaşatacaksınız. Bu millete hizmet yolunda her zaman en önde devletin sahadaki bireyleri olarak vatandaşla birebir ilişki içerisinde olan kardeşlerimiz olarak bu millete sevdalı olacaksınız, bu devlete sevdalı olacaksınız." dedi.

Göreve başladıklarında vatandaşla iç içe olacaklarını dile getiren Polat, "Vatandaşa suçlu olarak bakmayınız, vatandaşa bizim ağabeyimiz, komşumuz, büyüklerimiz olarak bakmalısınız. Bu toplumun her kesimine yakın olmak zorundayız. Devletin emrinde milletin hizmetinde olacağız, devletin dışında hiçbir kişi ve gruptan emir almayacağız. İnşallah buradan çok iyi bir şekilde mezun olup devlete hizmet etmeye devam edeceksiniz." diye konuştu.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi de 27. eğitim döneminde 812 polis adayının 8 ay eğitim göreceğini belirtti.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer katıldı.