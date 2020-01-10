Yozgat sedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis-2 - Son Dakika

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Yozgat sedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis-2
6 saat önce
YOZGAT Sedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis-2.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:48 Kaynak: DHA
YOZGAT Sedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis-2
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