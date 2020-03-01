Yozgat şehidini uğurladı - Son Dakika

İdlib'de Rusya'nın desteklediği rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'te sürdürdüğü terörle mücadele faaliyetleri sırasında Rusya'nın desteklediği rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir için bugün memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Arpalık köyünde cenaze merasimi düzenlendi.



Arpalık Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazına; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi (HİBK) Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Yozgat Valisi Kadir Çakır başta olmak üzere yüzlerce kişi katıldı.



Cenaze öncesi şehit annesi Emine Özdemir son kez oğlunun tabutuna sarıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı tekbirler eşliğinde omuzlarda taşındı. Cenazeye katılan kalabalık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı. - YOZGAT