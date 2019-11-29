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Yozgat şehit jandarma astsubay çavuş bünyamin duymaz son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
YOZGAT Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:57 Kaynak: DHA
YOZGAT Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz son yolculuğuna uğurlandı
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