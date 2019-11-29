Son Dakika Haberleri: Yozgat şehit jandarma astsubay çavuş bünyamin duymaz son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Yozgat şehit jandarma astsubay çavuş bünyamin duymaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Yozgat şehit jandarma astsubay çavuş bünyamin duymaz son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

YOZGAT Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz son yolculuğuna uğurlandı.

YOZGAT Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat şehit jandarma astsubay çavuş bünyamin duymaz son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:57 Kaynak: DHA
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