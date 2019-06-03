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Yozgat şehitliğinde hüzünlü bayram arifesi

1 saat önce

- Yozgat şehitliğinde hüzünlü bayram arifesiYOZGAT - Yozgat'ta Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit aileleri ve yakınları şehitlerin kabirlerinde gözyaşı döküp dua etti.

- Yozgat şehitliğinde hüzünlü bayram arifesi
YOZGAT - Yozgat'ta Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit aileleri ve yakınları şehitlerin kabirlerinde gözyaşı döküp dua etti.
Şehit yakınları Ramazan Bayramı arifesinde Yozgat Şehitliğine gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan şehit yakınları, kabirlerin başlarında Kuran-ı Kerim okudu ve dua etti. Ayrıca şehit yakınları mezarları temizleyip çiçeklerle donatarak bakımlarını da yaptı.
1993 yılında şehit olan oğlu Jandarma Er Sami Arslan'ı mezarına gelerek sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Saniye Aslan, "Her bayramda oğlumun ziyaretine geliyorum. Buraya gelince dayanamıyorum, çok üzülüyorum ve hastalanıyorum. Allah'tan gelenin başımızda yeri var" dedi.
Şehit yakını Hakan Şanlı ise "Mübarek Ramazan Bayramının arifesinde vatan için toprağa düşmüş askerimizi, polisimizi ziyarete geldik. Onlara olan minnet duygularımızı, vefa borçlarımızı bir nebze yerine getirmek için ailemizle ziyarete geldik. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Vatan içinde canını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum gazilerimize de sağlıklı mutlu bir hayat diliyorum" şeklinde konuştu.
Yozgat şehitliğinde hüzünlü bayram arifesi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:01 Kaynak: İHA
Yozgat, Genel
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