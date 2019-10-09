Son Dakika Haberleri: Yozgat Şeker Fabrikası 420 Bin ton alım yapacak
Son Dakika Güncel Yozgat Şeker Fabrikası 420 Bin ton alım yapacak

Yozgat Şeker Fabrikası 420 Bin ton alım yapacak

1 saat önce

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat'ta şeker pancarı hasadı başladı.

Yozgat Şeker Fabrikası 420 Bin ton alım yapacak, System.String[]

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat'ta şeker pancarı hasadı başladı.


Yozgat'ta 2 şeker fabrikasından biri olan ve Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Yozgat Şeker Fabrikası, bu yıl 420 bin ton şeker pancarı alımı yapacak.


Yozgat Valisi Kadir Çakır, pancar alımına başlayarak üretime geçen Yozgat Şeker Fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Fabrika Müdürü İrfan Kantürk'ten bilgi alan Vali Çakır, "1998 yılında kurulan ve ülkemizde bulunan 33 fabrikadan biri olan Yozgat Şeker Fabrikası, şu anda 286 personel ile çalışıyor. 6 ilçe, 2 bin 900 çiftçiden toplam 420 bin ton pancar alımı yapacak olan fabrika, bu yıl içerisinde 375 bin ton şeker üretimi yapacak. Günlük ortalama 4 bin ton pancar işleyen fabrikada 400 ton şeker üretimi yapıyor" dedi.


Fabrikayı gezerek incelemelerde bulunan Vali Çakır, işçilerle sohbet edip çalışmalarında kolaylıklar diledi. - YOZGAT

Türkiye, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
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