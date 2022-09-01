Yozgat-Sivas karayolunda "Ortalama hız ihlal tespit sistemi" devreye girdi - Son Dakika
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Yozgat-Sivas karayolunda "Ortalama hız ihlal tespit sistemi" devreye girdi

01.09.2022 01:33
Yozgat-Sivas karayolunda "Ortalama hız ihlal tespit sistemi" devreye girdi

Yozgat-Sivas karayolunda "Ortalama hız ihlal tespit sistemi" devreye girdiYozgat arasında toplam 146 kilometrelik yol ağında hız koridoru oluşturuldu.

Yozgat-Sivas karayolunda "Ortalama hız ihlal tespit sistemi" devreye girdi

YOZGAT Ülke genelinde 4 bin 628 kilometrelik yol ağında "Ortalama hız ihlal tespit sistemi" devreye girdi. Bu doğrultuda Sivas-Yozgat arasında toplam 146 kilometrelik yol ağında hız koridoru oluşturuldu.

Aşırı hızdan dolayı yaşanan trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" kurma çalışmaları, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda birçok bölgede tamamlandı. Projenin ülke geneline yaygınlaştırılarak yürütülmesi safhasında ise Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illeri olmak üzere toplam 12 ilde, 2 bin 778 kilometre uzunluğundaki kara yolu ağında ortalama hız ihlal tespit sistemleri kuruldu. Belirli bölgelere trafik işareti ile uyarı levhaları yerleştirildi ve hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimleri de uygulanmaya başlandı. Bu çerçevede Yozgat- Sivas, Yozgat- Kayseri karayollarında gidiş geliş güzergahında hız ihlal tespit sistemleri devreye girdi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de ortalama hız koridoru uygulanan bölgelerde sürücüleri durdurarak hem sistem hakkında bilgilendirmelerde bulundu hem de trafik kurallarına uymaları konusunda sürücüleri uyardı.

"Ortalama hız ihlal tespit sistemini ilk defa duydum"

Sivas'tan Muğla'nın Fethiye ilçesine gitmekte olan sürücü Özkan Toker, ortalama hız ihlal tespit sistemini ilk defa duyduğunu söyleyerek, "Vatandaş açısından çok güzel bir uygulama. Bizler de sürücüler olarak kurallara uyarız ve kazaların daha az seviyeye inmesine yardımcı oluruz. Ülkemizde son zamanlarda kazaların vermiş olduğu sonuçlar çok acı çok dikkat etmemiz lazım. Herkesin ailesi çoluğu çocuğu var. Bu tür kaybımızın olamaması bizim için daha iyi olur" dedi.

"Can taşıyoruz, kurallara uyuyoruz"

Otobüs sürücüsü İbrahim Erdem ise hız konusunda dikkatli olduklarını belirterek, "Tabi ki biz bu hız sınırlarına uymak zorundayız. Biz can taşıyoruz ve mecbur uymak zorundayız. Yollarda uyarı levhaları var. Kurallara uyuyoruz" şeklinde konuştu.

"146 kilometrelik yol ağında hız koridoru kullanılıyor"

Yozgat Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Eren Yavuz da ülke genelinde 4 bin 628 kilometrelik yol ağında ortama hız koridorlarının devreye girdiğini söyleyerek, "Bu doğrultuda ilimizde de 146 kilometrelik yol ağında hız koridoru kullanıma açıldı. Sürücülerimizin ortalama hız tespit ihlal tabelalarını gördüklerinde daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Trafik kazalarını önlemede, hızla mücadelede hız koridorlarından faydalanmak suretiyle gidecekleri yere kontrollü bir şekilde gitmelerini rica ediyoruz. Sürücülerimizin, EDS yazısı dışında her zaman hız kurallarına uymalarını istiyoruz fakat EDS VE PTS yazılarını gördükleri zaman sadece bir noktada hız ölçümü yapılmamakta ve sürüş süreleri boyunca hız ölçümlerinin yapıldığını bilmelerini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Cezalar plakalara otomatik yazılıyor"

Ortalama hız ihlal tespit sistemi hakkında bilgilendirme de bulunan Yavuz, "Sürücülerimizin trafik kurallarına ve hız limitlerine uymalarını rica ediyoruz. Ortalama hız ihlal tespit sistemimiz, iki nokta arasındaki kameralarla araçların giriş ve çıkış saatleri ölçülerek ortalama hızı tespit ediyor ve belirtilen kilometre ve belirtilen saat aralığından daha erken araç girmiş olursa sistem otomatik olarak araç plakasına cezayı yazıyor" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yozgat-Sivas karayolunda 'Ortalama hız ihlal tespit sistemi' devreye girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat-Sivas karayolunda "Ortalama hız ihlal tespit sistemi" devreye girdi - Son Dakika
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