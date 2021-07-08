Yozgat Süt İşleme Tesisi Kura Çekim Saatinde Yapılan Değişiklik 08 Temmuz 2021 - Son Dakika

Yozgat Süt İşleme Tesisi Kura Çekim Saatinde Yapılan Değişiklik 08 Temmuz 2021 Yozgat Süt İşleme Tesisine daimi işçi statüsünde alınacak 1 Soğutmacı, 2 Elektrikçi, 2 Makine Bakımcı, 20 Süthane/Mandıra İşçisi, 11 Süt ve Süt Ürünleri İşlemecisi ve 3 Tır Şoförü olmak üzere toplam 39 kişilik işçi alımı ilanında Noter huzurunda 12. 07. 2021 tarihinde saat 14: 00'de yapılacağı belirtilen kura çekim saati 13: 00 olarak değiştirilmiştir.