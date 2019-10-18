Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta 101 bin 9 dekar tarım arazisi sulandı
Son Dakika Güncel Yozgat'ta 101 bin 9 dekar tarım arazisi sulandı

Yozgat'ta 101 bin 9 dekar tarım arazisi sulandı

12 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılı sulama sezonunda Yozgat'ta 101 bin 9 dekar tarım arazisinin sulandığını belirtti.

Yozgat'ta 101 bin 9 dekar tarım arazisi sulandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılı sulama sezonunda Yozgat'ta 101 bin 9 dekar tarım arazisinin sulandığını belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat'ta 15 Mayıs'ta başlayan sulama sezonunun, 30 Eylül'de tamamlandığını kaydetti.

Sulama sezonunda Yozgat genelinde 101 bin 9 dekar tarım arazisinin sulandığını vurgulayan Aydın, "Yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 181 milyon 816 bin 200 lira katkı sağlanmıştır. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yozgat, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışan annelere 0-60 aylık çocukları için 15 bin 600 lira ödenecek
İstanbul Valiliğinde kayıtsız Suriyelilere ilişkin açıklama Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti Ustalar uyardı: Çiğ köftede salça yerine ketçap, baharat yerine ise kiremit tozu kullanıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 11:57:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta 101 bin 9 dekar tarım arazisi sulandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]