Yozgat'ta 101 bin 9 dekar tarım arazisi sulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılı sulama sezonunda Yozgat'ta 101 bin 9 dekar tarım arazisinin sulandığını belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat'ta 15 Mayıs'ta başlayan sulama sezonunun, 30 Eylül'de tamamlandığını kaydetti.

Sulama sezonunda Yozgat genelinde 101 bin 9 dekar tarım arazisinin sulandığını vurgulayan Aydın, "Yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 181 milyon 816 bin 200 lira katkı sağlanmıştır. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.