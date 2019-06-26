Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Yozgat'ta 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

1 saat önce

Yozgat'ta jandarmanın yaptığı operasyonla 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yozgat'ta 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]
Yozgat'ta jandarmanın yaptığı operasyonla 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yerköy ilçesinde bir kamyonun kaçak akaryakıt temin ettiği tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. M.A. isimli şahsın kullandığı kamyonet, Yerköy ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü Türbe mevkiinde jandarma ekipleri tarafından durdurularak, arama yapıldı. Kamyon içerisinde birer tonluk plastik tanklar içerisinde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak akaryakıta İl Jandarma Komutanlığı tarafından el konulurken, kamyon sürücü M.A. hakkında soruşturma başlatıldı. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:04 Kaynak: İHA
Jandarma, Yozgat, 3. Sayfa
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