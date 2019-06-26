Yozgat'ta 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
1 saat önce
Yozgat'ta jandarmanın yaptığı operasyonla 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:04 Kaynak: İHA
'ta jandarmanın yaptığı operasyonla 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı tarafından Yerköy
ilçesinde bir kamyonun kaçak akaryakıt temin ettiği tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. M.A. isimli şahsın kullandığı kamyonet, Yerköy ilçesine bağlı Sarıyaprak
köyü Türbe mevkiinde jandarma ekipleri tarafından durdurularak, arama yapıldı. Kamyon içerisinde birer tonluk plastik tanklar içerisinde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaçak akaryakıta İl Jandarma Komutanlığı tarafından el konulurken, kamyon sürücü M.A. hakkında soruşturma başlatıldı. - YOZGAT
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