Yozgat'ta 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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YOZGAT Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yerköy ilçesinde durdurulan kamyonette 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:42 Kaynak: DHA
YOZGAT Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, Yerköy
ilçesinde durdurulan kamyonette 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente kaçak akaryakıt geleceği ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, kaçak akaryakıtın Yerliköy ilçesinde, M.A. kontrolündeki kamyonda olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, ilçeye bağlı Sarıyaprak
köyü yakınlarında kamyonu durdurdu. Yapılan aramada, birer tonluk plastik tanklar içinde toplam 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınana M.A., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
- Yozgat
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