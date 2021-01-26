Yozgat'ta 14 kişi bir evde kumar oynarken yakalandı - Son Dakika

Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 14 kişiye 91 bin 280 lira ceza uygulandı.

Sorgun ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar malzemeleri ve bir miktar paraya el konuldu, kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 14 kişiye toplam 91 bin 280 lira idari ceza verildi.

Bu kişilerden ikisi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli tahkikat da başlatıldı.