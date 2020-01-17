Yozgat'ta 16 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta 16 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Yozgat'ta 16 parça tarihi eser ele geçirildi

7 saat önce

Yozgat'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 parça tarihi eser ve ruhsatsız 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Yozgat'ta 16 parça tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

Yozgat'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 parça tarihi eser ve ruhsatsız 1 adet av tüfeği ele geçirildi.


Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince organize edilen tarihi eser operasyonunda, A.Ç. ve eşi H.Ç. isimli şahısların ikamet ettikleri adreste arama yapıldı. Aramalarda 14 adet sikke, 2 adet yüzük olmak üzere 16 parça tarihi materyal ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.Ç. ve eşi H.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Sorgun Adliyesine sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
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