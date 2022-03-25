Yozgat'ta 1665 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta 1665 adet tarihi eser ele geçirildi

25.03.2022 15:35
Yozgat'ta 1665 adet tarihi eser ele geçirildi

YOZGAT'ta jandarma ekipleri tarafından durdurulan 2 otomobilde çeşitli dönemlere ait 1665 adet tarihi eser ele geçirildi.

YOZGAT'ta jandarma ekipleri tarafından durdurulan 2 otomobilde çeşitli dönemlere ait 1665 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yakınında tarihi eser satışı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tarihi eserlerin taşındığı 2 otomobili takibe aldı. Kontrol noktasında durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 1661 adet tarihi sikke, 2 şamdan, 1 kandil ve 1 obje olmak üzere toplam 1665 adet tarihi eser ele geçirildi. Otomobillerde bulunan 7 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6'sı savcılık sorgusunun ardından, 1 kişide sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Yozgat'ta 1665 adet tarihi eser ele geçirildi
Yozgat'ta 1665 adet tarihi eser ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı, Boğazlıyan, Akaryakıt, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Yozgat'ta 1665 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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