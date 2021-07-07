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178 bin kişiye ilk doz, yaklaşık 100 bin kişiye de 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı - Son Dakika

178 bin kişiye ilk doz, yaklaşık 100 bin kişiye de 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı

07.07.2021 13:00

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarının sürdüğünü, il genelinde 178 bin kişinin ilk doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarının sürdüğünü, il genelinde 178 bin kişinin ilk doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan aşı çadırını ziyaret eden Şahin, görevli sağlık ekibinden aşılama çalışması hakkında bilgi aldı.

Şahin, ziyaretin ardından AA muhabirine, kentte hedef nüfusa göre yüzde 57 civarında aşılama yapıldığını belirtti.

İl genelinde tüm hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve 56 mobil ekiple aşılama çalışmasının devam ettiğini aktaran Şahin, "İlk doz aşımız 178 bin, 2. doz aşımız 100 bin civarında. İlimizdeki en büyük sıkıntımız, belki ülke genelinde de böyledir, günlük 20 bin aşılama kapasitemiz var ancak açtığımız randevularda hastanelerde 14 bin aşı yapabilecekken randevu alan, müracaat eden vatandaş sayımız 1400 civarında. Birinci basamak sağlık kuruluşlarımızda da yaklaşık 10 bin civarında aşı randevusu verebiliyoruz ama randevu alan bin civarında. Biz günde 20-25 bin aşı yapabilecekken günlük 2 bine yakın aşı yapıyoruz." dedi.

Şahin, vatandaşlara çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Biz vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmasını istiyoruz. Koronavirüs sıkıntısından bir an evvel kurtulmamız için vatandaşımızın randevularını alıp, hatta doğrudan gelsinler, aşılarını yaptırsınlar. Vatandaşın daha rahat ulaşımını sağlamak için Cumhuriyet Meydanı'na çadır kurduk. Halkımızdan bir an evvel gelip aşılarını yaptırmalarını arz ediyoruz, rica ediyoruz ki bu virüsten bir an evvel kurtulalım."

Aşı yaptıran Nuh Işık da 3. doz aşısını olduğunu belirterek "Daha önceki aşıları aile sağlığı merkezinde yaptırmıştım. 3. doz aşımı Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırda oldum. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Abdurrahman Doğan da ilk doz aşını yaptırdığını ifade ederek, "Sıramızın gelmesini beklemiştik. Şimdi aşımızı yaptırdık, mutluyuz, inşallah şifa olur ve bütün milletimiz de bu hastalıktan bir an evvel kurtulur." değerlendirmesinde bulundu.

Tahir Aksoy ise bir doz BioNTech aşısı olduğunu anlatarak, "Ben Kovid-19 hastalığını yüksek ateş ve baş ağrısı şeklinde rahat atlattım. İnşallah bu hastalığa tekrar yakalanmayız, kimse de yakalanmasın." ifadelerini kullandı.

178 bin kişiye ilk doz, yaklaşık 100 bin kişiye de 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı
178 bin kişiye ilk doz, yaklaşık 100 bin kişiye de 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı
178 bin kişiye ilk doz, yaklaşık 100 bin kişiye de 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı
178 bin kişiye ilk doz, yaklaşık 100 bin kişiye de 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı
178 bin kişiye ilk doz, yaklaşık 100 bin kişiye de 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı
178 bin kişiye ilk doz, yaklaşık 100 bin kişiye de 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı
178 bin kişiye ilk doz, yaklaşık 100 bin kişiye de 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı
178 bin kişiye ilk doz, yaklaşık 100 bin kişiye de 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı
178 bin kişiye ilk doz, yaklaşık 100 bin kişiye de 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı

Cumhuriyet Meydanı, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 178 bin kişiye ilk doz, yaklaşık 100 bin kişiye de 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 178 bin kişiye ilk doz, yaklaşık 100 bin kişiye de 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı - Son Dakika
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