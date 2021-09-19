Yozgat'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Yozgat'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Teğmen Alper Kon, gaziler gününü kutlayarak, tüm şehitlere, ebediyete irtihal etmiş gazilere rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı ömür diledi.
Tören, öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.
Törenin ardından Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ziyaret edildi.
Törene, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, daire müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve askeri personel katıldı.
Kaynak: AA
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