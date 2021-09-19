Yozgat'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Törene, Yozgat Valisi Ziya Polat , Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse , İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer , İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, daire müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve askeri personel katıldı.

Törenin ardından Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ziyaret edildi.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Teğmen Alper Kon, gaziler gününü kutlayarak, tüm şehitlere, ebediyete irtihal etmiş gazilere rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı ömür diledi.

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