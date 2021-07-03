Cumhuriyet savcılığının talimatı ile gözaltına alınan S.Ş.'nin bahçesinden sökülen bitkiler imha edildi. - YOZGAT

S.Ş'nin bahçesinde yapılan aramada etrafı tel çiftlerle çevrili toplam 2 bin 380 kök kenevir ele geçirildi.

Şefaatli ilçesine bağlı Kızılkoca köyünde ikamet eden S.Ş,'nin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, köye operasyon düzenledi.

Yozgat 'ta köyündeki evinin bahçesinde 2 bin 380 kök Hint keneviri yetiştiren S.Ş. gözaltına alındı.

Son Dakika › 3. Sayfa › Yozgat'ta 2 bin 380 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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