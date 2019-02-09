Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta 2 Bin 915 Kişi Sigarayı Bırakmak İçin Müracaat Etti

Yozgat'ta 2 Bin 915 Kişi Sigarayı Bırakmak İçin Müracaat Etti

58 dakika önce

Yozgat'ta 2018'de sigarayı bırakma polikliniğine 2 bin 915 kişi müracaat etti.

Yozgat'ta 2 Bin 915 Kişi Sigarayı Bırakmak İçin Müracaat Etti, System.String[]
Yozgat'ta 2018'de sigarayı bırakma polikliniğine 2 bin 915 kişi müracaat etti.

Yozgat Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), bünyesinde faaliyet gösteren Sigara Bırakma Polikliniğine 2018 yılı içerisinde 2 bin 915 kişinin müracaat ettiği bildirildi.

Açıklamada, 2 bin 887 kişiye sigarayı bırakması için ilaç tedavisi uygulandığı, 28 kişiye de danışmanlık hizmeti verildiğini belirtilerek, 398 vatandaşın sigarayı bıraktığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:14 Kaynak: AA

Yozgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Düz Paket Uygulamasıyla Sigara Paketlerinin Cazibesi Ortadan Kaldırılacak O Astronot İstanbul Sokaklarına Çıktı

Erdoğan: Tank Palet Fabrikasının Satılması Asla Söz Konusu Değildir Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 15:12:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta 2 Bin 915 Kişi Sigarayı Bırakmak İçin Müracaat Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]