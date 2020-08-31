Yozgat'ta 2 kardeş, temizlemek için girdikleri biyogaz üretim kuyusunda hayatını kaybetti - Son Dakika

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde Osman Ertuğrul (35) ile ağabeyi Ayhan Ertuğrul (48), temizlemek için girdikleri biyogaz üretim kuyusunda gazdan zehirlenerek, yaşamını yitirdi.

Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde, büyükbaş hayvan besiciliği ile uğraşan 2 kardeşten Osman Ertuğrul, ahırdaki biyogaz üretim kuyusuna temizlemek için girdi. Uzun süre kardeşinden haber alamayan ağabey Ayhan Ertuğrul da 4 metre derinliğindeki kuyuya indi. Ancak 2 kardeş kuyudan çıkamadı.