Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

12.09.2022 13:12
Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yozgat'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Erdoğan Akdağ İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Ziya Polat, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yaz tatilinde büyük bir gayret ve emekle okulların tadilatının yapıldığını ve yeni yatırım temellerinin atıldığını belirten Polat, "Eğitim yuvalarımızı çocuklarımıza fiziki ortamları en iyi şekilde yapmak için çaba sarf ettik. Şükürler olsun yiğitler şehri Yozgat'ımızda eğitim altyapısında çok fazla bir sıkıntımız yok. Binalarımız çok güzel, atölyelerimiz çok güzel, salonlarımız çok güzel, imkanlarımız çok güzel. Binaları güzelleştiren, binaya değer katan sevgili yavrularımız ve onların kıymetli öğretmenleri, Evinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de belediye olarak eğitime her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade ederek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise il genelinde okul öncesinde 4 bin 402, ilkokulda 20 bin 919, ortaokulda 21 bin 423 ve lisede 22 bin 866 olmak üzere 69 bin 610 öğrencinin 458 okulda eğitime başladığını aktardı.

Öğrencilerin şiir okumasından sonra ilk ders zilini çalan Vali Polat ve protokol üyeleri, sınıfları ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Celal Köse, Ziya Polat, Yozgat, Akdağ, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:56 Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı
17:47 Bu mucize! Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrenen kadın cenazesini planlasa da tedavi yolunda gitti
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:32 "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" diyen CHP'li Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 18:17:41. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement