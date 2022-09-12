Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yozgat'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Erdoğan Akdağ İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Ziya Polat, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yaz tatilinde büyük bir gayret ve emekle okulların tadilatının yapıldığını ve yeni yatırım temellerinin atıldığını belirten Polat, "Eğitim yuvalarımızı çocuklarımıza fiziki ortamları en iyi şekilde yapmak için çaba sarf ettik. Şükürler olsun yiğitler şehri Yozgat'ımızda eğitim altyapısında çok fazla bir sıkıntımız yok. Binalarımız çok güzel, atölyelerimiz çok güzel, salonlarımız çok güzel, imkanlarımız çok güzel. Binaları güzelleştiren, binaya değer katan sevgili yavrularımız ve onların kıymetli öğretmenleri, Evinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de belediye olarak eğitime her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade ederek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise il genelinde okul öncesinde 4 bin 402, ilkokulda 20 bin 919, ortaokulda 21 bin 423 ve lisede 22 bin 866 olmak üzere 69 bin 610 öğrencinin 458 okulda eğitime başladığını aktardı.

Öğrencilerin şiir okumasından sonra ilk ders zilini çalan Vali Polat ve protokol üyeleri, sınıfları ziyaret etti.