Yozgat'ta 218 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

- Yozgat'ta 218 parça tarihi eser ele geçirildi

YOZGAT - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda farklı dönemlere ait olduğu belirlenen 218 parça eser ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde tarihi eser satışı yapılacağı ihbarını alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada eski dönemlere ait olduğu belirlenen 185 adet sikke, 1 mühür, 7 yüzük, 2 ok ucu, 1 haç, 9 adet elbise takısı ve 13 adet obje olmak üzere 218 parça tarihi eseri ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken Z.G., H.K. ve Y.Z. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.