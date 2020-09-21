Yozgat'ta 23. Dönem Pancar Alım Kampanyası başladı - Son Dakika

Yozgat'ta 23. Dönem Pancar Alım Kampanyası başladı

Yozgat Şeker Fabrikası 23. Dönem Pancar Alım Kampanyası, düzenlenen törenle başladı.

Yozgat'ta 23. Dönem Pancar Alım Kampanyası başladı, System.String[]

Yozgat Şeker Fabrikası 23. Dönem Pancar Alım Kampanyası, düzenlenen törenle başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri uygulanarak düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Fabrikaya ürün getiren ilk 5 kişiye ödüllerinin verilmesinin ardından, kurban kesimi ve kantar açılışıyla 23. dönem pancar alımı başlatıldı.

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Hasan Bedirhan Aka, kampanya ile ilgili olarak AA muhabirine, 2020 yılında fabrikaya bağlı 6 ziraat şefliği ve 12 pancar teslim merkeziyle hizmet verdiklerini söyledi.

Fabrika olarak bu yıl, 116 köyde 2 bin 777 çiftçi tarafından 68 bin 200 dekarlık alanda pancar ekimi yapıldığını ifade eden Aka, "Bu alanda yaklaşık 435 bin ton pancar üretilecek. Üretilen bu pancarların işlemesine 25 Eylül Cuma günü başlayacağız ve 105 gün sürecek. İşlenen pancarlardan 58 bin ton kristal şeker, 27 bin ton melas, 125 bin ton yaş pancar posası üretilecek." dedi.

İstiklal Marşı, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta 23. Dönem Pancar Alım Kampanyası başladı - Son Dakika

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