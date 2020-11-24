Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

Yazıcı, insanın kendi doğasından kaynaklanan öğrenme arzu ve ihtiyacının ivmeli bir şekilde süregeldiğini ve devam ettiğini belirterek, "Bu süreçte bizleri eğiten öğretmenlerimiz, zihin ve gönlümüze kalıcı izler bırakan en saygın öznelerdir. Çünkü öğretmen bilgi kaynağı olmasının yanında şefkatiyle bizleri saran, merhamet timsali ve sevgi membağıdır." dedi.

Göreve yeni başlayan 28 öğretmenin yemin etmesinden sonra tören, öğrenci ve öğretmenlerin şiir okumasıyla sona erdi.

Törene, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.