Yozgat'ta 24 Kasım öğretmenler günü kutlandı - Son Dakika

Yozgat'ta da 24 Kasım Öğretmenler günü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet meydanında düzenlenen tören Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Törene Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, daire müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

Yazıcı, " Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Baş Öğretmenliğinin kabul edişinin bir yıldönümünü daha coşku, huzur ve sevinç içerisinde kutlamanın mutluluğu ile hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnsanın kendi doğasından kaynaklanan öğrenme arzu ve ihtiyacı ivmeli bir şekilde süregelmiş ve böyle de devam etmektedir. Bu süreçte bizleri eğiten öğretmenlerimiz, zihin ve gönlümüzde kalıcı izler bırakan öznelerdir. Çünkü öğretmen bilgi kaynağı olması yanında şefkatiyle bizi saran merhamet timsali ve sevgi membaıdır. Bu sevgi, ilk adımı attığımızda annemizin duyduğu sevinç kadar içten, okuduğumuz ilk kelimede hissettiğimiz heyecan kadar samimidir. Sevdiklerimize duyulan özlemde, ayrılığın hüznünde ve vuslatın heyecanında öğretmenin müşfik dokunuşunu hissederiz. Saygıdeğer Meslektaşlarım, kendi hemcinsimizi eğitmek ve onların bilgi dağarcığını zenginleştirmek sorumluluğu, onlara duyduğumuz sevgi kadar büyük ve süreklidir. Bizler, eksenimize insanı alarak, dünyanın her yerine sevginin dilini yaymak zorundayız. Sevdamız, Milletimizin bugünü ve geleceğini daha da imar etmek, özgünlüğümüzü ve özgürlüğümüzü korumak, insani değerleri önceleyerek Devletimizi ve Milletimizi daha da yüceltmek ve Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmaktır. Sevdalısı olduğumuz vatanımızda sonsuza kadar devam edecek bu sevda; göz aydınlığımız ve neşe kaynağımız çocuklarımızın dalgalanan saçları kadar coşkulu, kalpleri kadar temiz, gözleri kadar aydınlıktır. Ülkesine sevdası hiç tükenmemiş başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere, bu uğurda şehit olmuş, gazi olmuş, mesleğinden emekli olmuş, ebediyete intikal etmiş olan öğretmenlerimizi şükranla anıyor, aramıza yeni katılan meslektaşlarımıza hoş geldiniz diyerek, öğretmenler günümüzü kutluyor ve saygılar sunuyorum" dedi. - YOZGAT