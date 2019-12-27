Yozgat'ta 26 ayrı hırsızlığa 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta 26 ayrı hırsızlığa 2 tutuklama - Son Dakika

Yozgat'ta 26 ayrı hırsızlığa 2 tutuklama

6 saat önce

YOZGAT'ın Akdağmadeni, Saraykent, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde 26 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 kişi, jandarmanın çalışması sonucu gözaltına alındı.

Yozgat'ta 26 ayrı hırsızlığa 2 tutuklama, System.String[]

YOZGAT'ın Akdağmadeni, Saraykent, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde 26 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 kişi, jandarmanın çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

4 ilçede çeşitli tarihlerde meydana gelen 26 ayrı hırsızlık olayının failleri, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Plaka tanıma sistemi ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma, hırsızlık olaylarının faillerinin E.Y. ve E.T. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Sarıkaya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 26 ayrı hırsızlık olayında çalınan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin çeşitliliği dikkat çekti. İnşaat malzemesinden, elektrikli ev aletlerine, mutfak eşyalarından tarımsal sulama motorlarına, otomobil parçalarından derin kuyu pompalarına kadar birçok malzeme sahiplerine teslim edildi. Jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve E.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Akdağmadeni, Sarıkaya, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arkadaşları şaka yapıyor sandı, güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak

Son Dakika Haberleri
19:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye kendi otomobilini dünyaya takdim etti" - Son Dakika
18:59 Ak parti bursa milletvekili alinur aktaş açıklamalarda bulundu - Son Dakika
18:59 Spor 84'üncü atatürk koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Son Dakika
18:59 Tırın dorsesindeki çimento silosu yola devrildi - Son Dakika
18:56 İzmit'te nostaljik kartpostal kültürü yeniden canlanıyor - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 19:04:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat'ta 26 ayrı hırsızlığa 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]