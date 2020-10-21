Yozgat'ta 28 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı - Son Dakika

Yozgat'ta 28 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı

21.10.2020 17:39
Yozgat'ta 28 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı, System.String[]

Yozgat Emniyet Müdürlüğüne atanan 28 çarşı ve mahalle bekçisi, hizmet içi eğitimden sonra görevlerine başladı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğüne atanan 28 çarşı ve mahalle bekçisi, hizmet içi eğitimden sonra görevlerine başladı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan hizmet içi eğitimde konuşan İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, yeni göreve başlayan personeline başarılar diledi.

Esertürk, çarşı ve mahalle bekçilerinden, görevlerinde kanunlara riayet etmelerini, vatandaşlara karşı kibar ve tarafsız olmalarını istedi.

Mesleki tecrübelerinden örnekler anlatan Esertürk, 28 çarşı ve mahalle bekçisini görevlerine uğurladı.

Emniyet Müdürlüğü, Konferans, Yozgat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta 28 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı - Son Dakika

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