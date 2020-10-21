Mesleki tecrübelerinden örnekler anlatan Esertürk, 28 çarşı ve mahalle bekçisini görevlerine uğurladı.

Esertürk, çarşı ve mahalle bekçilerinden, görevlerinde kanunlara riayet etmelerini, vatandaşlara karşı kibar ve tarafsız olmalarını istedi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan hizmet içi eğitimde konuşan İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, yeni göreve başlayan personeline başarılar diledi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğüne atanan 28 çarşı ve mahalle bekçisi, hizmet içi eğitimden sonra görevlerine başladı.

Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta 28 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı - Son Dakika

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