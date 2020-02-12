Yozgat'ta 28 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika

YOZGAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde dün akşam başlayan kar yağışı, etkisini gece boyunca sürdürdü. Yağış sonrası kent merkezi beyaz örtüye bürünürken, belediye ekipleri de yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte, kar kalınlığı 17 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı olan köy yollarının yeniden açılması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ