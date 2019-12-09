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Yozgat'ta 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı yakalandı
6 saat önce
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:36 Kaynak: AA
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yozgat'tan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünü, Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde durdurdu.
Yolculardan O.U'nun (38) üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada, Helenistik ve Roma dönemlerine ait 13 sikke, insan figürlü 7 metal heykel, bilezik ve tarihi eser niteliği taşıyan 8 obje bulundu.
O.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tarihi eserler incelenmek üzere Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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