Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı yakalandı
Son Dakika Güncel Yozgat'ta 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı yakalandı - Son Dakika

Yozgat'ta 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı yakalandı

6 saat önce

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı yakalandı, System.String[]

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yozgat'tan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünü, Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde durdurdu.

Yolculardan O.U'nun (38) üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada, Helenistik ve Roma dönemlerine ait 13 sikke, insan figürlü 7 metal heykel, bilezik ve tarihi eser niteliği taşıyan 8 obje bulundu.

O.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tarihi eserler incelenmek üzere Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma, Ankara, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki bin yıllık mozaiği satışa çıkaran beş zanlı yakalandı
Cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi! Piyasa değerleri ise 500 bin TL Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor ilk kez konuştu: Eve geldiğimde parmakları morarmıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 00:12:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]