Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı

14.03.2023 22:41

Yozgat'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Yozgat'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Yozgat- Kayseri karayolu Topçu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat istikametinden Kayseri istikametine seyir halindeki M.G. yönetimindeki 40 T 5075 plakalı Toyota marka ticari taksi, aynı şeritte seyir halindeki N.K. idaresindeki 06 BMP 501 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çapmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil, bu kez de U.E. yönetimindeki 66 AE 212 plakalı Volkswagen marka minibüsle çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile ticari takside bulunan 3, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehit Hastanesine kaldırıldı. Kazada 06 BMP 501 plakalı otomobil sürücüsü N.K. ile otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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Kayseri, Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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