Yozgat'ta 302 Bin 710 Seçmen Bin 345 Sandıkta Oy Kullanacak

İlçe adı



Sandık sayısı



Seçmen sayısı



Akdağmadeni



142



30 bin 507



Aydıncık



42



7 bin 682



Boğazlıyan



102



25 bin 539



Çandır



16



3 bin 708



Çayıralan



47



10 bin 955



Çekerek



71



14 bin 601



Kadışehri



41



8 bin 34



Saraykent



40



9 bin 820



Sarıkaya



114



24 bin 235



Sorgun



235



56 bin 800



Şefaatli



71



11 bin 746



Yenifakılı



19



4 bin 406



Yerköy



126



26 bin 485



Yozgat Merkez



279



68 bin 192





Yozgat'ta 302 bin 710 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.Bin 345 sandığın kurulacağı Yozgat'ta, Yozgat Belediye Başkanı, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile muhtarlar oyalanacak.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrası yapılacak ilk yerel seçimlerde Yozgatlılar kendi ilçe ve belde belediye başkanını, il genel meclis ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.5 yılda 4 bin 976 seçmen azaldıYüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Yozgat'ta 302 bin 710 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Yozgat'taki seçmen sayısı 4 bin 976 düştü.Yozgat'ta kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 392 sandık kurulurken bu seçimlerde bin 345 sandıkta oy kullanılacak.En fazla seçmen Yozgat merkezdeYozgat'ta en fazla seçmen ve sandık Yozgat merkezde bulunuyor. Yozgat merkezdeki 68 bin 192 kayıtlı seçmen için 279 sandık kurulacak.Yozgat merkezden sonra ikinci sırada 235 sandık ve 56 bin 800 seçmenle Sorgun, üçüncü sırada da 142 sandık ve 30 bin 507 seçmenle Akdağmadeni geliyor. 16 sandık ve 3 bin 708 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Çandır ilçesinde olacak.İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları şöyle: