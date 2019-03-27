Yozgat'ta 302 Bin 710 Seçmen Bin 345 Sandıkta Oy Kullanacak

Yozgat'ta 302 bin 710 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
Bin 345 sandığın kurulacağı Yozgat'ta, Yozgat Belediye Başkanı, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile muhtarlar oyalanacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrası yapılacak ilk yerel seçimlerde Yozgatlılar kendi ilçe ve belde belediye başkanını, il genel meclis ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
5 yılda 4 bin 976 seçmen azaldı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Yozgat'ta 302 bin 710 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Yozgat'taki seçmen sayısı 4 bin 976 düştü.
Yozgat'ta kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 392 sandık kurulurken bu seçimlerde bin 345 sandıkta oy kullanılacak.
En fazla seçmen Yozgat merkezde
Yozgat'ta en fazla seçmen ve sandık Yozgat merkezde bulunuyor. Yozgat merkezdeki 68 bin 192 kayıtlı seçmen için 279 sandık kurulacak.
Yozgat merkezden sonra ikinci sırada 235 sandık ve 56 bin 800 seçmenle Sorgun, üçüncü sırada da 142 sandık ve 30 bin 507 seçmenle Akdağmadeni geliyor. 16 sandık ve 3 bin 708 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Çandır ilçesinde olacak.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları şöyle:
| İlçe adı
| Sandık sayısı
| Seçmen sayısı
| Akdağmadeni
| 142
| 30 bin 507
| Aydıncık
| 42
| 7 bin 682
| Boğazlıyan
| 102
| 25 bin 539
| Çandır
| 16
| 3 bin 708
| Çayıralan
| 47
| 10 bin 955
| Çekerek
| 71
| 14 bin 601
| Kadışehri
| 41
| 8 bin 34
| Saraykent
| 40
| 9 bin 820
| Sarıkaya
| 114
| 24 bin 235
| Sorgun
| 235
| 56 bin 800
| Şefaatli
| 71
| 11 bin 746
| Yenifakılı
| 19
| 4 bin 406
| Yerköy
| 126
| 26 bin 485
| Yozgat Merkez
| 279
| 68 bin 192