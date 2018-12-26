Yozgat'ta 339 Köy Yolları Ulaşıma Kapandı
49 dakika önce
Yozgat'ta etkili kar yağışı nedeniyle 339 köy yolları ulaşıma kapandı.
Yozgat'ta etkili kar yağışı nedeniyle 339 köy yolları ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 97, ilçelerden Akdağmadeni'nde 85, Yerköy'de 20, Sorgun'da 60, Şefaatli'de 20, Kadışehri'nde 22, Çekerek'te 10, Çayıralan'da 25 olmak üzere toplam 339 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:28 Kaynak: İHA
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