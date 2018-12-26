Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta 339 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Yozgat'ta 339 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

44 dakika önce

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle 339 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle 339 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 97, ilçelerden Akdağmadeni'nde 85, Yerköy'de 20, Sorgun'da 60, Şefaatli'de 20, Kadışehri'nde 22, Çekerek'te 10, Çayıralan'da 25 olmak üzere toplam 339 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan gece başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar nedeniyle, Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Sabah işe gitmek için araçlarıyla yola çıkan sürücüler, kar ve buzlanma nedeniyle sıkıntı yaşadı.

Kar yağışı taksicilerin ise yüzünü güldürdü. Taksici Ali Polat, kar yağışı nedeniyle vatandaşların araçlarını çıkarmadığı için işlerinin arttığını belirterek, "Kar yağdığı ve işlerimiz arttığı için mutluyuz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:31 Kaynak: AA

Kadışehri, Akdağmadeni, Yozgat, Kar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek

İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:15:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta 339 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]