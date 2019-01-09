Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta 365 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Yozgat'ta 365 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

17 dakika önce

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı sonrası 365 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yozgat'ta 365 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Yozgat'ta etkili olan kar yağışı sonrası 365 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yozgat'ta yoğun kar yağışının ardından il genelinde 365 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre Yozgat merkezde 50 köy yolu ulaşıma kapanırken ilçelerden Akdağmadeni'nde 78, Çandır'da 5, Çekerek'te 30, Boğazlıyan'da 2, Çayıralan'da 20, Aydıncık'ta 15, Saraykent'te 10, Kadışehri'nde 15, Sorgun'da 65, Şefaatli'de 30, Sarıkaya'da 20 ve Yerköy'de 20 olmak üzere toplam 356 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Yoğun kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Boğazlıyan, Akdağmadeni, Yozgat, Güncel
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