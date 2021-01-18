Yozgat'ta 400 öğrenciye kıyafet yardımı yaptı - Son Dakika

Yozgat'ta 400 öğrenciye kıyafet yardımı yaptı

18.01.2021 15:15
Yozgat'ta 400 öğrenciye kıyafet yardımı yaptı, System.String[]

Yozgat İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğiyle kentte ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yapılığı bildirildi.

Yozgat İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğiyle kentte ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yapılığı bildirildi.

Yozgat Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yozgat'ta ihtiyaç sahibi çocuklara İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi ve WEFA Derneği işbirliğiyle mont, bot, çorap, bere ile okul çantası ve maske dağıtıldığı belirtildi.

Yardım çalışmalarından 400 öğrenci yararlanırken, ihtiyaç sahibi ailelere de destek sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WEFA Yönetim Kurulu Üyesi Metin Cangır, "İhtiyaç sahibi ailelerimize ve çocuklara yönelik yardım çalışmalarımız devam ediyor. Yetim ailelerini ziyaret ettik. Çocuklarımıza çeşitli hediyeler vererek onların mutluluğuna vesile olduk. Destek veren tüm hayırseverlerimize tekrar teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta 400 öğrenciye kıyafet yardımı yaptı - Son Dakika


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