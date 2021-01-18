Yozgat'ta 46 acemi er için yemin töreni düzenlendi - Son Dakika

Yozgat'ta temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 46 acemi er için yemin töreni düzenlendi.
Çandır İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Jandarma Komutanlığı'nda 3 haftalık temel eğitimini tamamlayan 2000/4 dönem 46 acemi yemin etti.
Yemin törenine İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz ve askeri personel katıldı.
Kaynak: AA
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