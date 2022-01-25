Yozgat'ta 49 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Yozgat'ta kar nedeniyle kapanan 49 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle dün kapanan 220 köy yolundan 171'ni ulaşıma açarken 49 yolda çalışmalar devam ediyor.
Yozgat Belediyesi ekipleri de kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü kentte bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Kaynak: AA
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