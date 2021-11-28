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5 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiriliyor - Son Dakika

5 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiriliyor

28.11.2021 11:12

Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek-içecek bölümü, 7 ilçede taşımalı eğitim gören 5 bin öğrencinin günlük yemek ihtiyacını karşılıyor.

Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek-içecek bölümü, 7 ilçede taşımalı eğitim gören 5 bin öğrencinin günlük yemek ihtiyacını karşılıyor.

Turizm sektörüne otelcilik ve yiyecek-içecek hizmetleri alanında ara eleman yetiştiren okul, kentte 92 noktada eğitim gören öğrencilere sıcak yemek ulaştırıyor.

Öğrenciler, okulun 414 metrekare uygulama mutfağında, şeflerinden mesleklerinin ince ayrıntılarını öğrenirken, hazırladıkları 3 çeşit sıcak yemeği farklı ilçelerde eğitim gören kardeşlerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Okul müdürü Elif Tumgan, AA muhabirine, okullarının 2005 yılından beri konaklama ve seyahat hizmetleri ile yiyecek-içecek alanlarında eğitim verdiğini söyledi.

Uygulama mutfağında aynı zamanda 7 ilçede taşımalı eğitim gören 5 bin öğrencinin öğle yemeğinin hazırlandığını belirten Tumgan, "Burada pişen yemekler öğrencilerimizin masalarına ulaşıncaya kadar hizmetin tamamını biz karşılıyoruz. Öğrenciden öğrenciye, kardeşten kardeşe böyle bir hizmetin ekip başı olmak gurur verici." dedi.

Tumgan, aynı zamanda düğün ve çeşitli organizasyonlar için ücret karşılığında yemek hizmeti de sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hizmetler yapılırken öğrencilerimiz de en iyi şekilde alanlarının eğitimini almaktadırlar. Ayrıca döner sermaye ile işletilmekteyiz ve burada her emeğin karşılığı oluyor. Öğrencilerimiz nöbet tuttukları ve çalıştıkları sürece döner sermayeden ücretlerini alarak hem ailelerine hem de bireysel barınmalarına katkıda bulunuyor. Burası bir yemek fabrikası performansında çalışıyor. 5 bin kişilik yemek üretiyor."

Alan şefi Mine Öztürk de mutfakta üretilen yemeği en yakını 6, en uzağı 150 kilometre olmak üzere 92 noktada eğitim gören öğrencilere gönderdiklerini belirtti.

Öztürk, yemekleri hazırladıktan sonra paketleyip, özel kutulara koyduklarını anlatarak, "Bu kutular yemekleri 12 saat kadar sıcak tutabiliyor. Bu şekilde bütün öğrencilerimize sıcak yemek ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Aslıhan Gülseren ise aşçılık eğitimi aldıklarını, taşımalı sistemle eğitim gören öğrenci arkadaşlarına yemek gönderdiklerini belirtti.

Alper Türkoğlu da mesleği en ince ayrıntısına kadar öğrendiklerini dile getirerek, "Mezun olduktan sonra iş sıkıntısı yaşamayacağız. İster kendi iş yerimizi açabiliyoruz, istersek de otellerde çalışabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

5 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiriliyor
5 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiriliyor
5 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiriliyor
5 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiriliyor

Anadolu Lisesi, Turizm, Yozgat, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiriliyor - Son Dakika


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