Yozgat'ta 6 Bin Seçmenin "Köye Taşındığı" İddiası

Yozgat
Valisi Kadir Çakır, basında yer alan 6 bin seçmenin köylere taşındığını ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Vali Çakır
, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında, kent merkezindeki mahalle muhtarlarının, seçmenlerin il merkezinden köylere göçtüğü yönünde teyide muhtaç beyanlarını içeren haberler yer aldığını belirtti. Söz
konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:
"Konuya ilişkin basında çıkan haberlere istinaden, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüzce alınan kayıtlara göre, ilimiz merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı köylerde askı sürecinde, 01-17 Ocak 2019 tarihleri arasında, resmi kayıtlara göre, 852 kişinin merkezden köylere adres taşıma işlemi yaptığı tespit edilmiş olup, konuyla alakalı gerekli takipler yapılmaktadır. Bu nedenle 23 Ocak 2019 tarihinde basında çıkan, '6 bin seçmen köye göçtü' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Öte yandan, beyan edilen adreslerde oturmayanlar ile ilgili ise gerekli idari işlemler yapılmaktadır."