Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta 600 yıllık kitap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Yozgat'ta 600 yıllık kitap ele geçirildi

4 dakika önce

YOZGAT'ta, jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada eski Almanca dilinde yazılmış, Hristiyanlık ve dönemin toplumsal yaşantısını anlatan yaklaşık 600 yıllık kitap ele geçirildi.

Yozgat'ta 600 yıllık kitap ele geçirildi, System.String[]
YOZGAT'ta, jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada eski Almanca dilinde yazılmış, Hristiyanlık ve dönemin toplumsal yaşantısını anlatan yaklaşık 600 yıllık kitap ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Yozgat'a tarihi eser getirerek alıcı arayan kişilerin bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine şüphelilerin bulunduğu otomobili Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde durdurarak arama yaptı. Aramada, 1044 sayfalık tarihi kitap ele geçirildi. Kitabın, 15'inci yüzyılda eski Almanca dilinde yazıldığı ve Avrupa'da matbaanın kullanılmaya başladığı dönemlerde basılan ilk kitaplardan olduğu belirtildi. Yapılan incelemede, kitabın, Hristiyanlık ve dönemin toplumsal yaşantısını anlattığı belirlendi. Ele geçirilen kitap Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.


- Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:33 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var Ünlü isimler, pedofili ifadeler içeren kitaba sessiz kalmadı! Jandarmanın sahte belge operasyonu saniye saniye kamerada Abdullah Şevki'nin ardından Elif Şafak'ın da çocuk istismarını öven kitap yazdığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 13:37:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta 600 yıllık kitap ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]